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Dünya

İtalya'da 30 göçmenin cesedi bulundu

Sicilya açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesinde 30 kişinin cesedine ulaşıldı

30 Haziran 2014 15:03

İtalyan donanması, dün gece Sicilya kanalında yüzlerce göçmen taşıyan bir balıkçı teknesinde 30 kişinin cesedini buldu.

Ansa haber ajansının aktardığına göre göçmenler teknede havasızlıktan öldü.

Cesetler, ikisi hamile çok sayıda göçmenin kurtarılması çalışmalarında teknenin Sicilya'nın güneyindeki Pozzallo'da kıyıya çekilmesiyle bulundu.

İtalyan yetkililer son bir yıl içinde 60 binden fazla göçmenin İtalya'nın güneyine ayak bastığını belirtti ve Arap isyanlarının başladığı 2011'de 63 bine ulaşan göçmen sayısının bu yıl içinde geçilebileceğini ifade etti.

Özellikle Kuzey Afrika'dan büyük göç alan İtalya, AB'den göçmen sorunuyla ilgili yardım talebinde bulunmuştu.

Ay başında, Libya'dan İtalya'nın Lampedusa adasına geçmek isteyen en az 39 kişi de şişme botun fazla yük nedeniyle ala bora olması sonucu boğularak öldü.

Geçen Ekim ayında da Lampedusa açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 360 kişi yaşamını yitirmişti.

İtalyan donanması son 48 saat içinde Kuzey Afrika'dan İtalya'ya geçmek isteyen 5 binden fazla göçmeni de kurtardı.

 

BBCTürkçe

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