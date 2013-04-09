İtalya'da 2012 yılında bir milyon kişi işten çıkarıldı

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı bir rapora göre İtalya'da geçtiğimiz yıl bir milyon kişi işten çıkarıldı. Rapor verilerine göre gençlerin çalışma oranında da yüzde 14 düşüş yaşandı.

İtalyan Genel İş Konfederasyonu Başkanı Susanna Camusso konu ile ilgili bir açıklama yaparak ekonomik refahın sağlanması için derhal fon bulunmasını ve iş istihdamı yaratacak olanların ödüllendirilmesini istedi.

trtturkhaberdar.com'da yer alan, İtaltan gazetesi la Repubblica'nın haberine göre, Camusso ayrıca işverenleri çalıştırdıkları memur sayısına göre vergilendiren üretim faaliyetleri vergisinin kaldırılmasını talep etti. Sendika başkanı bununla beraber çalışanların ödediği verginin de azaltılması gerektiğini sözlerine ekledi.