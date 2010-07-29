T24 LogoT24 Logo
Dünya

İTALYA'DA 2 TÜRK GÖZALTINDA ROMA (A.A)

29 Temmuz 2010 16:22

-İTALYA'DA 2 TÜRK GÖZALTINDA ROMA (A.A) - 29.07.2010 - İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde, 15 metrelik bir yelkenli teknenin iki Türk mürettabatı, yasadışı göç organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.  İtalyan mali polisi, şüphe üzerine, Santa Maria di Leuca'ya 9 mil mesafede bulunduğu sırada tekneye operasyon düzenledi.  Güvenlik birimlerinin aramasında teknede, aralarında genç kadınların ve küçük çocukların da yer aldığı 48 Afganlı mülteci bulundu.  El konulan yelkenli, Otranto limanına çekildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24