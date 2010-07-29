-İTALYA'DA 2 TÜRK GÖZALTINDA ROMA (A.A) - 29.07.2010 - İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde, 15 metrelik bir yelkenli teknenin iki Türk mürettabatı, yasadışı göç organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. İtalyan mali polisi, şüphe üzerine, Santa Maria di Leuca'ya 9 mil mesafede bulunduğu sırada tekneye operasyon düzenledi. Güvenlik birimlerinin aramasında teknede, aralarında genç kadınların ve küçük çocukların da yer aldığı 48 Afganlı mülteci bulundu. El konulan yelkenli, Otranto limanına çekildi.