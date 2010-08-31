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Dünya

İTALYA'DA 2 TÜRK GÖZALTINA ALINDI ROMA (A.A)

31 Ağustos 2010 20:30

-İTALYA'DA 2 TÜRK GÖZALTINA ALINDI ROMA (A.A) - 31.08.2010 - İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde bulunan Porto Selvaggio açıklarına, yelkenli yatla 42 kaçak göçmen getirdikleri saptanan 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı. İtalyan mali polisi Pakistanlı, Iraklı, İranlı ve Kürtlerden oluştuğu belirtilen 42 kaçak göçmenin arasında 5 kadın ve 3 çocuğun bulunduğunu açıkladı. Mali polis, 14 metre uzunluğundaki yelkenli yatın Porto Selvaggio'ya iki mil mesafedeyken, kaçakları taşıdığının anlaşılmasının ardından helikopter desteğiyle operasyon düzenlendiğini belirtti. İtalyan güvenlik birimleri el konulan yatı Gallipoli limanına çekerken, mürettebat olduğu belirtilen iki Türk de yasadışı göçü teşvik suçlamasıyla gözaltına alındı. Kimlik tespit işlemlerinin ardından Otranto'daki Don Tonino Bello Mülteci Ağırlama Merkezine yerleştirilen göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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