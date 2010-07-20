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Dünya

İtalya'da 2 Türk gözaltına alındı

İtalya'da kaçak göçmen taşıdıkları belirlenen 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

20 Temmuz 2010 03:00

T24- İtalya'da kaçak göçmen taşıdıkları belirlenen 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı.


27 ve 37 yaşındaki iki Türk vatandaşının 60 göçmeni yelkenli bir tekneyle İtalya'nın güneyindeki Otranto'ya götürdüğü ve İtalyan polisleri tarafından yakalandıkları belirtildi.


İtalyan makamları, 16 metre uzunluğundaki 8 yataklı yelkenliye el koyduğu Afgan ve İran asıllı göçmenlerin kimliklerini belirlemek için yapılan çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.  


Göçmenlerin ilk sorgu sırasında tekneye bir Türk limanından bindiklerini, ve İtalya'ya beş günlük bir yolculuktan sonra ulaştıklarını söylediği kaydedildi

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