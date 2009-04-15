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Dünya

İtalya'da 13 milyon dolarlık altın çalındı

15 Nisan 2009 02:37

İtalya'nın kuzeyinde maskeli soyguncuların, bir şirketten 13 milyon dolar değerinde altın çaldığı bildirildi.

Polis, soyguncuların bu sabah Valenza'da, değerli maden şirketi Coppo Luigi SRL'ye girerek, 500 kilogram altın çaldıklarını açıkladı.

Soyguncuların, şirketin müdürü Pier Giuseppe Ponzano işe geldikten sonra alarm sistemini etkisiz hale getirerek bir pencereden girdikleri, başına vurdukları Panzano'yu bir sandalyeye bağlayarak, bürosuna kilitledikleri belirtildi.

Çalınan 500 kilogram altının büyük bölümünün, sigortalı olmadığı kaydedildi.

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