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Dünya

İtalya'da 1 Euro'ya satılık ev!

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan Gangi kasabasında 20 ev, 1 Euro’ya satışa çıkarıldı

08 Ağustos 2014 00:45

Sicilya Adası’nın Gangi kasabasında nüfusun azalmasıyla boşalan evlere turist çekmek için yeni bir karar alındı. Kasaba konseyi çoğu terk edilmiş ya da sahiplerinin vefat etmesinin ardından boş kalmış 20 evi satışa çıkardı. Evler, 1 Euro’ya satışa çıkarıldı. Ancak bu rakam biraz sembolik.

 

En az 5 yıl evde oturma koşulu

 

1 Euro'luk evleri satın almak için bazı koşullar var. Evleri satın almak isteyen kişilerin kasaba konseyine evleri yenilemek için 5 bin Euro harcayacaklarına dair garanti vermeleri gerekiyor. Evlerin restorasyonlarının yapılmasının ardından konsey bu parayı ev sahiplerine geri veriyor. Konutların oturabilir ev statüsüne çıkması için ev sahiplerinin en az beş yıl evde oturmaları gerekiyor.

Kasabadan kaynaklar, 1 Euro’ya satın alınacak evlerden çoğunun kullanılmaz halde olduğunu, bu evleri yenilemenin maliyetinin 35 bin Euro’ya kadar çıkabileceğine işaret ediyor. Evi satın almak isteyenler aynı zamanda yasal bazı maliyetler için emlak vergisine bağlı olarak 6 bin Euro’ya kadar ödeme yapması da gerekiyor.

 

Kasaba, Cefalu’ya bir saat uzaklıkta

 

Gangi konseyi, bu alanda ilk uygulamayı birkaç yıl önce başlatmıştı. Ancak konsey yetkililerinden kimse İngilizce bilmediğinden, plan çok ilgi görmedi ve çok az ev satıldı. Şu anda yeni proje için Sicilya’da yaşayan İsveçli, İngilizce konuşan emlak danışmanı Marie Wester görevlendirildi.

Wester, şu ana kadar evler için kendisine İsveç, ABD ve Rusya’dan ve İngiliz ailelerden teklif geldiğini söyledi. Gangi, Sicilya’nın eşsiz manzaralara sahip vadilerinden birine bakıyor. Kasaba, tatil köyü Cefalu’nun da bir saat uzağında.

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