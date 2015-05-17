İtalya'da 1 Euro'ya köy evi

İtalya'nın Sicilya adasında yer alan Lecce nei Marsi köylerindeki tarihi evler sadece 1'er eurodan satışa çıkarıldı.

Yetkililer, İtalya'nın en güzel yerlerindeki bu tarihi köy evlerinin ‘yıkılmak zorunda kalmaması için’ bu kararı aldıklarını söyledi.

Köylerin nüfuslarının yıllar geçtikçe giderek azaldığı ve evlerin terk edildiğini belirten İtalyan yetkililer, bu uygulama sayesinde bu bölgeleri yeniden canlandırmayı umduklarını söyledi.

Yetkililer, evlerin "yok pahasına" satılmasını bir şart koşuyor; bu evlerden birini alacak herkesin, evi restore etmek için en az 18 bin Euro (52 bin 825 TL) harcama yapmak için söz vermesi gerekiyor.