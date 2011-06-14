İtalya,'Akdeniz Kültürü Ödülü'nü Oya Baydar'a verdi

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Can Yayınları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Anlatı" kategorisinde verilen ödül, yazarlar, akademisyenler ve eleştirmenlerden oluşan Uluslararası Akdeniz Kültürü Ödül Jürisi'nin seçip değerlendirdiği adaylar arasından bu yıl Oya Baydar'a verildi."Hiçbiryer'e dönüş"te, yıllardır kendi ülkesinden, Türkiye'den uzakta siyasal sığınmacı olarak yaşamak zorunda kalmış bir kadının, sosyalist blok çökmeden önceki duyguları, umutları, aşkları, yaşamı yer alıyor. Kitapta "sığınmacı kadın"ın yıllar sonra Türkiye'ye dönüşte yaşadığı yabancılaşma, yadırgama, özlem, hüzün ve tek çözüm olarak gördüğü kaçış, bölümler halinde yer alıyor. Romanda, olaylar değil duygular, izlenimler, anılar ilk sırada bulunuyor.Oya Baydar, ödülünü 21 Ekim 2011'de İtalya'nın Cosenza kentinde düzenlenecek törenle alacak.Akdeniz Kültürü Ödülü'nü, geçtiğimiz yıllarda alan isimler arasında Amin Maalouf, Tahar Ben Jelloun, Amos Oz, Marina Nemat, Elvira Dones, Sergio Romano, Remo Bodei, Gustavo Zagrebelsky, Giorgio Agamben de bulunuyor.