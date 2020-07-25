İtalya'yı Avrupa Birliği'nden ayırmayı vaadeden parti kuruldu: Italexit

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İtalya'da senatör Gianluigi Paragone, Roma'nın Avrupa Birliği'nin Koronavirüs kurtarma paketine onay vermesinin ardından ülkeyi bloktan ayırmayı hedefleyen bir parti kurdu.

Eski bir gazeteci olan Paragone, Londra'da Britanya'nın AB'den ayrılmasında önemli rol oynayan Brexit Partisi Genel Başkanı Nigel Farage ile görüştükten sonra "Italexit Partisi'ni kurduğunu duyurdu.

Piepoli Enstitüsü tarafından Haziran ayında yapılan bir ankette İtalyanların yüzde 7'si İtalya'yı AB'den ayırmayı vaadeden bir partiye oy vereceklerini söylemişti. Paragone, bu ankete dikkat çekti ve "Avrupa'nın söylediklerine bakarsak bu sayı büyümeye devam edecek" dedi.

Koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde İtalya salgından ağır bir şekilde etkilenmiş ve AB'den beklediği yardımı alamamıştı. Bu bazı çevrelerde büyük tepki görmüştü ve birçok İtalyan sosyal medyada AB bayrağı yaktıkları videolar paylaşmıştı.