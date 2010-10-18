-İTALYA YENİDEN OYNAMAK İSTEMİYOR ROMA (A.A) - 18.10.2010 - İtalya Futbol Federasyonu, Sırp taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle yarıda kalan, Euro 2012 elemelerindeki İtalya-Sırbistan maçının yeniden oynanmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Antonello Valentini, Sırbistan'ın maçın yeniden oynanması önerisini kabul etmenin, ''Sırp takımına verilmiş bir hediye'' olacağını söyledi. Valentini, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Sırbistan'dan açıklama istediğini, ancak İtalya'dan sadece maçın görüntülerini talep ettiğini de belirtti. UEFA Disiplin Komisyonu, maçla ilgili görüşmesini 28 Ekim'de yapacak. İtalya'nın Cenova kentinde 13 Ekim'de İtalya ile Sırbistan arasında oynanan maç, Sırp taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Sırp taraftarların gün boyunca taşkınlıklar yapıp İtalyan güvenlik güçleriyle çatışması nedeniyle karşılaşma 45 dakika gecikmeli başlamış, maçın 7. dakikasından itibaren sahaya yanıcı madde atan Sırp taraftarların taşkınlıklara devam etmesi üzerine İskoç hakem Craig Thomson maça devam etmeme kararı almıştı.