İtalya'ya ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 35 kişi hayatını kaybetti

Tunus'tan İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 35 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Guardian'da yer alan habere göre, Tunus'tan İtalya'ya gitmek üzere yola çıktığı ve içinde en az 53 kişinin bulunduğu belirtilen teknenin 4 ya da 5 Haziran'da battığı tahmin ediliyor. Bölgedeki balıkçılar 9 Haziran'da denizde ilk kez yüzen cesetleri gördüklerini ihbar etti.

Yetkililer, tespit edilen 35 cesedin 22'sinin kadın olduğunu en az 3'ünün çocuk olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu'nun aktardığına göre bu yılın ilk 4 ayında Tunus'tan İtalya kıyısına ulaşma denemeleri geçen yılın aynı aylarına oranla yüzde 150 arttı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Tunus Temsilcisi Hanan Hamdan, ülkeden ayrılan mültecilerin sayısının artmasından endişe duyduğunu söyledi. Hamdan, "Onlar için daha anlamlı alternatifler bulmalıyız ki daha iyi bir hayat için riskli adımlar atmasınlar" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Özel Akdeniz Temsilcisi Vincent Cochetel, daha fazla insanın Avrupa'ya ulaşmaya çalışmasından endişe duyduğunu söyledi. Cochetel, "Göçmen ve mültecilerin yüzde 53'ü Tunus'taki Covid-19 önlemleri döneminde işini kaybetti. Kaçının işine geri dönebileceği belli değil. Bu nedenle hayatlarını riske atıyorlar ve kaçakçılar onları kandırmaya devam ediyor" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının Akdeniz'de kurtarma çalışmaları sürüyor.