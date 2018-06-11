İtalya ve Malta arasında göçmen krizi

Libya kıyılarında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kurtarılan 629 göçmene İtalya ve Malta kapılarını kapattı.

629 göçmen, Libya kıyılarındaki 6 noktada gerçekleşleşen operasyonda SOS Méditerranée isimli yardım kuruluşu tarafından kurtarıldı.

İtalya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Matteo Salvini Twitter hesabından göçmenler için ''kapıyı kapattık'' açıklamasında bulundu. Seçimlerde "kural dışı" göçle mücadele sözü veren Salvini göçmenlere yönelik sert politikalarıyla tanınıyor. Aşırı sağcı bakan daha önce yaptığı açıklamalarda Akdeniz'deki göç faaliyetleri için "İtalya bugünden itibaren insan kaçakçılığı ve yasadışı göçe hayır diyecek" ifadelerini kullandı, hükümet sloganının "Limanları kapayacağız" olacağını söyledi.

Salvini'nin göç karşıtı söylemleri ülkesinin Akdeniz'deki bazı müttefikleriyle ilişkisinin bozulmasına neden oldu. Salvini, geminin Malta üzerinden geldiğini söyledi ve kurtarılan göçmenlerin başkent Valletta'daki limana indirilmesi çağrısında bulundu.

Malta hükümeti ise kısa bir açıklama yaparak kurtarma operasyonunun Libya'nın uluslararası sularında gerçekleştiğini, dolayısıyla koordinasyon merkezinin de Roma olması gerektiğini belirtti.

Aquarius isimli gemide bulunan göçmenlerin 123'ünün çocuk, 7'sinin ise hamile olduğu bildirildi. Gemide bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar Koordinatörü Aloys Vimard, “Bütün bu koşullara hazırlandık. Bu insanlara burada 2 ila 3 gün bakacak kadar yiyecek ve suyumuz var. Ama bunun devam etmemesini diliyouz. Zira insanlar güvertede, çok kalabalıklar ve hiç de rahat olmayan koşullarda uyuyorlar. Zayıf düşmüşler, yorgunlar. Bu nedenle daha rahat, daha insanlık onuruna yakışır bir yere kavuşmalarını diliyoruz” diye konuştu.