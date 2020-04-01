İtalya ve İspanya'ya yapılan yardımlar Türkiye Cumhuriyeti yerine Cumhurbaşkanlığı forsuyla gönderildi!

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yeni tip Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya yapılacak yardım kolilerinin üstünde Türkiye Cumhuriyeti yerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün, Koronavirüs'ten her gün yüzlerce kişinin öldüğü İtalya ve İspanya'ya yardım yapılacağını açıklamıştı.

Maske, tulum, anti-bakteriyel dezenfektan malzemelerinden oluşan sağlık malzemeleri, Etimesgut Askeri Havalanı'ndan İtalya ve İspanya'ya gönderilmek üzere TSK uçağına yüklendi.

Yardım kolilerinin üstünde Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var... Karanlığın ardında nice güneşler var..." sözleriyle, her iki ülkeye mesaj gönderilirken, kolilerde Türkiye Cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazdığı görüldü.

"Bu yardımı yapan devletse yazılması gereken Türkiye Cumhuriyeti'dir"

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, sosyal medya iletisinde, "Türkiye'den İspanya'da giden bu yardımı Sayın Erdoğan kişisel olarak yapıyor ise bu amblemin kullanılmasında sorun yok. Ancak bu yardım Türkiye Cumhuriyeti devlet yardımı ise yazılması gereken Türkiye Cumhuriyeti'dir." sözleriyle durumu eleştirdi.

Rusya kolileri yazısız, bayraksız gitti!

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle pek çok ülke yardım kampanyaları düzenlerken, Rusya'nın ABD'ye gönderdiği yardım kolilerinin üstünde ise hiçbir şey yazmaması dikkat çekti.