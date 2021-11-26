İtalya ve Fransa arasında 'daha güçlü ve egemen bir AB' için iş birliği anlaşması

İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından bu sabah Roma'da imzalanan anlaşma iki ülke ilişkileri açısından da bir dönüm noktasını simgeliyor.

İtalya ile Fransa arasında son yıllarda yaşanan gerginliklere son verilerek "güçlü Avrupa" odaklı bir ortaklık kurulması yönünde bir girişim olarak görülüyor.

Fransa-İtalya anlaşmasının ilk adımları 2017'de atılmış olsa da, İtalya'da 2018'de sağ-popülist koalisyon hükümetinin iktidara gelmesiyle sekteye uğramıştı.

İki ülke sınırları arasında göçmen geçişleri, Libya örneğinde olduğu gibi uluslararası çıkar çatışmaları, Fransa'daki sarı yelekliler eylemleri, hatta Leonardo da Vinci bile karşılıklı atışmalara neden olmuştu.

Fransa, Roma Büyükelçisi'ni geri çekmişti

İtalya'da sağ-popülist koalisyon hükümeti iktidardayken yaşanan gerginlikler, 2019 başında Fransa'nın Roma Büyükelçisi'ni kısa süreliğine geri çekmesiyle zirveye ulaşmıştı. Bu krize yol açan hadise, İtalya'nın Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun Fransa'daki Sarı Yelekliler protestolarına destek vermesiydi.

Luigi Di Maio, bugünkü imza töreninde de Dışişleri Bakanı olarak yer aldı, ancak bu kez sağ-milliyetçi-popülist bir hükümetin değil, AB yanlısı teknokrat Mario Draghi başbakanlığındaki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin bakanı olarak.

Fransa ile yapılan bu anlaşmada, İtalya'nın eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi yönetimine geçmiş olması etkili görülüyor.

Draghi yönetimi, güçlü bir AB ve bu birlik içinde daha etkili bir rol oynayan bir İtalya için adımlar atıyor.

İtalya da dahil birçok Avrupa ülkesinde son yıllarda güçlenen AB karşıtı, ulusalcı, popülist hareketlere ve dış etkilere karşı AB'yi güçlendirme hedefi, İtalya-Fransa anlaşmasının odakları arasında yer alıyor.

Anlaşmanın imzalanması nedeniyle bugün Roma'da bir basın toplantısı düzenleyen Draghi ve Macron da bu "güçlü AB" hedefini yineleyen mesajlar verdi.

'Avrupa'nın geleceğine biz karar vermeliyiz'

İtalya Başbakanı Mario Draghi, anlaşmanın amaçları arasında, "Avrupa'nın geleceğine biz Avrupalılar olarak karar vermek, başkalarının karar vermesinin önüne geçmek, ortak bir Avrupa savunması ve Avrupa sınırlarının korunması" gibi maddeler saydı.

Draghi, bunu "daha egemen bir Avrupa arayışı, AB'yi daha güçlü kılacak araçları tesis etme" girişimi olarak niteledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa" istedikleri mesajını verdi, "Fransa ve İtalya jeopolitik bir vizyonu paylaşıyor. NATO'ya katkıda bulunan daha güçlü bir AB savunması için iş birliği yapacağız" dedi.