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Dünya

İTALYA, ÜSLERİN KONTROLÜNÜ GERİ ALACAK BRÜKSEL (A.A)

21 Mart 2011 22:15

-İTALYA, ÜSLERİN KONTROLÜNÜ GERİ ALACAK BRÜKSEL (A.A) - 21.03.2011 - İtalya, NATO devreye girmezse Libya'ya operasyon için kullandırdığı üslerde kontrolü devralacağını bildirdi. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, AB'li meslektaşlarıyla toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Libya operasyonunun NATO komutasına devredilmemesi halinde "İtalya'nın üslerin (uluslararası koalisyonca) kullanımını yeniden değerlendireceğini" belirtti. Frattini "Eğer komuta merkezlerinin çoğalması sözkonusu olursa, üslerimizin kontrolünü geri alacağımız bir yöntem üzerinde çalışmalıyız" dedi. Franco Frattini, NATO devreye girmezse "başkalarının eylemlerinin İtalya'ya geri tepmemesini güvence altına alacak bir çözüm" arayışına gireceklerini sözlerine ekledi. 7 üssünü Libya'ya operasyon yapan ülkelerin kullanımına açan İtalya, harekata 6 Tornado savaş uçağıyla katılıyor.

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