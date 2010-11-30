-İTALYA ÜNİVERSİTELERİNDE BÜTÇE VE ÖZELLEŞTİRME İSYANI ROMA (A.A) - 30.11.2010 - İtalya'da merkez sağ koalisyonun Eğitim Bakanı Maria Stella Gelmini'nin hazırladığı üniversitede reform tasarısı, üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından protesto edildi. Başkent Roma ve Milano'daki gösteri ve yürüyüşler nedeniyle trafik felç olurken, Brescia kentinde güvenlik güçleri İktisat Fakültesi'nin ardından belediyeyi de işgal girişiminde bulunan göstericilere müdahale etti. Milano, Catania, Trieste, Pisa, Perugia ve Bologna'da tren istasyonları, Bari'de Cavour caddesindeki köprü, Cosenza'da otoban, Catania'da ise devlet televizyonu RAİ'nin bürosu gün içinde öğrencilerin işgal eylemlerine sahne oldu. Roma'da Temsilciler Meclisi ve civarı gösteriler nedeniyle trafiğe kapatılırken, Corso caddesinde öğrenciler ile güvenlik birimleri arasında arbede çıktı. Öğrenciler tarafından taş ve şişe yağmuruna tutulan jandarma ve polis, cop ve gözyaşartıcı bomba kullandı. Öğrenciler ve öğretim üyeleri, yüksek öğretim kurumlarında bütçe kısıtlamasının yanı sıra özelleştirmeye de kapı aralayan tasarının görüşülmesine son verilmesini istiyorlar. Tasarıyı protesto çerçevesinde, ülkenin belli başlı diğer kentlerinde de üniversitelerdeki işgal eylemleri bir haftadan bu yana aralıksız devam ediyor.