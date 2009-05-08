İtalya, Türkiye'yle ticari ilişkileri geliştirmek istiyor

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, Türkiye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirterek, "İtalya'nın 3. partneri Türkiye'dir. İki ülkenin ticaret hacmi 19 milyar doları aşmıştır" dedi.



Hatay Valisi Nusret Miroğlu, Büyükelçi Marsili'yi kabul ederek, kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Marsili da gazetecilerin Hatay ziyaretiyle ilgili sorusunu yanıtlayarak, şöyle konuştu:



"Amacımız Türkiye ile aramızdaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaktır. Çünkü İtalya'nın 3. partneri Türkiye'dir. İki ülkenin ticaret hacmi 19 milyar doları aşmıştır. 700 firmamız Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin değişik yörelerinde ticari ilişkileri güçlendirmek ve ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz. Firmalarımızın yatırımlarını İstanbul ve Ege Bölgesi'nden Anadolu'ya yaymak istiyoruz. Hatay'a geliş sebebim, yatırımcılarımızın tarım ve tekstil sektörüne ilgilerini çekerek burada da yoğunlaşmalarını sağlamaktır. Ekonomik ilişkilerimizi Hatay'da da yaygınlaştırmak istiyoruz."



İtalyan yatırımcıları bölgeye yönlendirmek amacıyla da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yöneticileriyle de görüşeceğini ifade eden Marsili, "Tarım, tekstil ve turizm sektörü ilgi çekecek sektörler olabilir" diye konuştu.



Marsili, bir gazetecinin, "Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor musunuz?" sorusuna, şahsi düşüncesini açıklayabileceğini ifade ederek, "Benim eşim Türk. Türkiye'nin mutlak surette üye olmasını arzu ediyorum. Hükümetler arası dostluk üst düzeyde. İtalya olarak zaten hep Türkiye'nin AB üyeliğini savunduk. Ekonomik kültürel ve siyasi açıdan Türkiye AB'ye tam üye olmalı. Türkiye'nin olmadığı Avrupa Birliği, Avrupa Birliği olarak nitelendirilemez" yanıtını verdi.



Konuşmanın ardından Vali Miroğlu, ziyaretin anısına şilt sunarken, Marsili de ülkesini anlatan kitabı hediye etti.

