İtalya: Türkiye'de yargıya müdahale kaygı verici

İtalyan Adalet Bakanı Andrea Orlando, önceki gün Hatay yakınlarında gözaltına alınan İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande'nin durumunun İtalyan makamları tarafından izlendiğini söyledi; Türkiye'de gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamaların "adalet sisteminin güvenilirliğini riske attığını" belirtti.

İtalyan gazeteci ve belgesel yönetmeni Gabriele Del Grande, bu hafta içinde Suriye sınırında Hatay yakınlarında Türk polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde bir basın toplantısına katılan Orlando, Gabriele Del Grande'nin gözaltına alınması ve Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Gabriele Del Grande'nin durumunu Dışişleri Bakanlığımız takip ediyor. Türkiye'deki tutuklu gazeteciler konusunda ise daha önce de dile getirdiğimiz gibi Türk demokrasisindeki gerilemeden ve çok sayıda kişinin haklarından mahrum edilmesinden büyük endişe duyuyoruz."

Adalaet Bakanı Orlando ayrıca Türkiye'de yargı sistemine müdahale edildiğini de savunarak şöyle konuştu:

"Bu müdahaleler yargının gerçekten bağımsız olup olmadığının ve bunun sonucu olarak da bu sistemin ürettiği kararların niteliğinin sorgulanmasına yol açıyor."

Öte yandan Gabriele Del Grande'nin eşi Alexandra D'Onofrio Facebook'a yazdığı mesajda İtalyan gazetecinin yarın sınır dışı edilerek İtalya'ya gönderilmesini beklediklerini belirtti.

D'Onofrio, "Gabriele'nin durumu iyi. Kimseyle görüşmesine izin verilmiyor ancak diplomatik kaynaklardan öğrendiğimize göre kendisine saygılı davranılıyor" dedi.

İtalyan gazetecinin gözaltına alındığı haberinin ardından İtalyan Gazeteciler Sendikası, Türkiye'de gazetecilere yönelik baskıyı 2 Mayıs'ta protesto etme kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada "Gabriele'nin bir an önce İtalya'ya dönmesini umuyoruz. Bu vaka, Türkiye'de gazetecilerin ve basın özgürlüğünün içinde bulunduğu dayanılmaz durumu bir kez daha gözler önüne seriyor" denildi.

2 Mayıs'ta Roma'daki Türk Büyükelçiliği önünde yapılacak gösteride Türkiye'de hapiste olan gazetecilere destek mesajı verileceği belirtildi.