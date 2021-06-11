İtalya - Türkiye maçını 400 milyon kişi izleyecek

EURO 2020'de A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Mücadeleyi 400 milyon seyircinin izlemesi bekleniyor.

24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020’de ilk düdük Türkiye-İtalya maçında çalacak. Turnuvanın açılış mücadelesinde, Koronavirüs pandemisi nedeniyle Roma Olimpiyat Stadı’nın tribünlerinde yaklaşık 23 bin taraftar olması bekleniyor.

EURO 2016’nın açılış maçı olan ve ev sahibi Fransa’nın 2-1 kazandığı Romanya karşılaşmasını televizyonları başında yaklaşık 200 milyon kişi seyretmişti. Bu akşamki dev mücadelede bu rakamın ikiye katlanması ve izleyen sayısının 400 milyonu bulması bekleniyor.