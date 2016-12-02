İtalya: Türkiye ile yapılan anlaşmayı canlı tutmalıyız

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki gerginliği değerlendiren İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, sığınmacı anlaşmasının canlı tutulması konusunda tarafların ikisinin de istekli olması gerektiğini söyledi.



Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Roma'da düzenlenen Akdeniz Diyalogları-MED 2016 Forumu’nun açılışında konuşan Gentiloni, sığınmacı krizinin AB ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmayla sona erdiği düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. İtalyanların sığınmacı krizi karşısındaki tutumlarıyla gurur duyduklarını ifade eden Gentiloni, “Bu kriz, uzun yıllardır sürüyor ve henüz çözülmediğini de gayet iyi biliyoruz” dedi.



Sığınmacı krizinin çözümü için Afrika ülkeleri ile de anlaşma yapılması gerektiğini belirten İtalyan Bakan, AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın canlı tutulmasının önemine dikkat çekerek, “Kolay olmasa da, bu anlaşmayı canlı tutmak için istekli olmamız gerekli. Bu konuda gerçekçi olmalıyız" ifadelerini kullandı.



‘Rusya-ABD ilişkisi bölgenin istikrarı için belirleyici olacak’

Akdeniz'in istikrara kavuşması için ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump yönetimiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Gentiloni, ABD ve Rusya gibi iki büyük güç arasındaki ilişkinin, bölgenin istikrarı konusunda belirleyici olacağını belirterek Suriye sorununun, askeri değil, siyasi yollarla çözülebileceğinin de altını çizdi.

