T24 LogoT24 Logo
Dünya

İTALYA TOĞUÇ'U SERBEST BIRAKTI ROMA (A.A)

21 Ocak 2011 22:09

-İTALYA TOĞUÇ'U SERBEST BIRAKTI ROMA (A.A) - 21.01.2011 - İtalya, terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden biri olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından iadesini istenen Nizamettin Toğuç'u serbest bıraktı. Venedik İstinaf Mahkemesi'nin, Türkiye'nin Toğuç'un iadesi talebinin reddine ve Toğuç'un salıverilmesine karar verdiği öğrenildi. Venedik'teki yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre mahkemenin Toğuç dosyasını sonuca bağlayıp, Türkiye'ye iade talebinin reddine ve sanığın serbest bırakılmasına ilişkin kararı imzalama işlemi dün gerçekleşti. Gelişme, Toğuç'un İtalyan avukatlarından Arturo Salerni tarafından da doğrulandı. Daha önce terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını da yapmış olan Salerni, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu, "Venedik İstinaf Mahkemesi, Türkiye'nin iade talebinin reddini uygun görmüş ve müvekkilimin serbest bırakılmasını kararlaştırmıştır. Pazartesi günü gerekçeli kararın da elimize ulaşacağını düşünüyorum" diye yanıtladı. Venedik İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar, daha önceki şartlı tahliye kararı doğrultusunda düne kadar Padova yakınlarındaki bir beldede yaşayan 59 yaşındaki Toğuç'un artık karakola imza verme zorunluluğunun kalkması, İtalya'da veya vatandaşı olduğu Hollanda'da serbestçe dolaşmasının mümkün hale gelmesi anlamına geliyor. Toğuç, Diyarbakır ve Ankara mahkemelerinin çıkarılmış yakalama emrine istinaden, tatil için geldiği İtalya'da 18 Temmuzda Padova yakınlarındaki Albignasego beldesinde yakalanarak, Padova Cezaevi'ne sevkedilmişti. Ağustos'un 13'ünde yapılan duruşmada, Toğuç'un kamu güvenliği açısından bir tehlike oluşturmadığı iddiasıyla, açık adres bildirme ve karakola imza koşuluyla gözetim altında tutulmasının yeterli olacağına karar verilmişti. Pazartesi günkü duruşmada ise savcılık makamı tarafından Türkiye'nin iade talebinin reddi ve Toğuç'un serbest bırakılması istenmiş, mahkeme de konuyu birkaç gün içinde karara bağlayacağını belirtmekle yetinmişti.  Toğuç, Türkiye'de yaşadığı dönemde 1991 yılında SHP'den milletvekili seçilmiş, daha sonra HEP'in kurucularından biri olmuştu. HEP'in kapatılması akabinde DEP'e geçen Toğuç, DEP'in 1994'te kapatılması ve dokunulmazlığının kalkmasının ardından tutuklanmamak için Avrupa'ya kaçan milletvekilleri arasında yer almıştı. 1994'ten bu yana, önce siyasi sığınma hakkı daha sonra vatandaşlık elde ettiği Hollanda'da yaşayan Toğuç, Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu başkanlığı görevini de yürütmekteydi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24