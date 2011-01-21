-İTALYA TOĞUÇ'U SERBEST BIRAKTI ROMA (A.A) - 21.01.2011 - İtalya, terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden biri olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından iadesini istenen Nizamettin Toğuç'u serbest bıraktı. Venedik İstinaf Mahkemesi'nin, Türkiye'nin Toğuç'un iadesi talebinin reddine ve Toğuç'un salıverilmesine karar verdiği öğrenildi. Venedik'teki yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre mahkemenin Toğuç dosyasını sonuca bağlayıp, Türkiye'ye iade talebinin reddine ve sanığın serbest bırakılmasına ilişkin kararı imzalama işlemi dün gerçekleşti. Gelişme, Toğuç'un İtalyan avukatlarından Arturo Salerni tarafından da doğrulandı. Daha önce terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını da yapmış olan Salerni, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu, "Venedik İstinaf Mahkemesi, Türkiye'nin iade talebinin reddini uygun görmüş ve müvekkilimin serbest bırakılmasını kararlaştırmıştır. Pazartesi günü gerekçeli kararın da elimize ulaşacağını düşünüyorum" diye yanıtladı. Venedik İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar, daha önceki şartlı tahliye kararı doğrultusunda düne kadar Padova yakınlarındaki bir beldede yaşayan 59 yaşındaki Toğuç'un artık karakola imza verme zorunluluğunun kalkması, İtalya'da veya vatandaşı olduğu Hollanda'da serbestçe dolaşmasının mümkün hale gelmesi anlamına geliyor. Toğuç, Diyarbakır ve Ankara mahkemelerinin çıkarılmış yakalama emrine istinaden, tatil için geldiği İtalya'da 18 Temmuzda Padova yakınlarındaki Albignasego beldesinde yakalanarak, Padova Cezaevi'ne sevkedilmişti. Ağustos'un 13'ünde yapılan duruşmada, Toğuç'un kamu güvenliği açısından bir tehlike oluşturmadığı iddiasıyla, açık adres bildirme ve karakola imza koşuluyla gözetim altında tutulmasının yeterli olacağına karar verilmişti. Pazartesi günkü duruşmada ise savcılık makamı tarafından Türkiye'nin iade talebinin reddi ve Toğuç'un serbest bırakılması istenmiş, mahkeme de konuyu birkaç gün içinde karara bağlayacağını belirtmekle yetinmişti. Toğuç, Türkiye'de yaşadığı dönemde 1991 yılında SHP'den milletvekili seçilmiş, daha sonra HEP'in kurucularından biri olmuştu. HEP'in kapatılması akabinde DEP'e geçen Toğuç, DEP'in 1994'te kapatılması ve dokunulmazlığının kalkmasının ardından tutuklanmamak için Avrupa'ya kaçan milletvekilleri arasında yer almıştı. 1994'ten bu yana, önce siyasi sığınma hakkı daha sonra vatandaşlık elde ettiği Hollanda'da yaşayan Toğuç, Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu başkanlığı görevini de yürütmekteydi.