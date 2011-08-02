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Dünya

İTALYA, TERÖR KURBANLARINI ANIYOR ROMA (A.A)

02 Ağustos 2011 22:16

-İTALYA, TERÖR KURBANLARINI ANIYOR ROMA (A.A) - 02.08.2011 - İtalya'nın Bologna kentindeki tren istasyonunda 2 Ağustos 1980 tarihinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor. Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarının kurduğu derneğin girişimiyle Bologna istasyonunda düzenlenen anma etkinliğinde, bombaların patladığı saat 10.25'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Binlerce kişinin katıldığı anma töreninde yapılan konuşmalarda, hükümetten saldırıya ilişkin gizli kalmış belgelerin açığa çıkarılarak, olayın aydınlatılması istendi. Anma törenine mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, saldırının üzerinden 31 yıl geçse de acısının geçmediğini ve değişmeyeceğini belirtti. Anma etkinliklerine hükümet kanadından kimsenin katılmaması polemik konusu oldu. Yakınlarını kaybedenlerin kurduğu derneğin başkanı Paolo Bolognesi, Berlusconi hükümetinin bir bakan bile göndermemesinin "unutturma stratejisi" olduğunu ifade etti. Bologna Garı'nın bekleme salonunda bomba yüklü iki bavulun saat 10.25'te patlamasıyla 85 kişi yaşamını yitirmiş, 200 kişi yaralanmıştı. Savcılık araştırmasında, İtalya'da sol ideolojinin kuvvetli olduğu Bologna kentindeki saldırıyı aşırı sağcı grupların İtalyan demokrasisine zarar vermek amacıyla gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü. Olayla ilgili gözler iki aşırı sağcı gruba çevrilmiş, ancak bu gruplar sorumluluk üstlenmemişti.

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