-İTALYA SÜPER KUPASI MILAN'IN ANKARA (A.A) - 06.08.2011 - İtalya Süper Kupası'nı finalde İnter'i 2-1 yenen Milan kazandı. Çin'in başkenti Pekin'de Ulusal Stadyum'da oynanan finalde lig şampiyonu Milan, İtalya Kupası şampiyonu İnter ile karşılaştı. İnter, ilk yarıyı Hollandalı Wesley Sneijder'ın 22. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı. İsveçli Zlatan İbrahimoviç'in 60. dakikadaki golüyle 1-1 eşitliği sağlayan Milan, 69. dakikada Kevin Boateng'in golüyle 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi. Milan, böylece 6. kez bu kupanın sahibi oldu ve kupayı en çok kazanan takım olma unvanını elde etti. Finalde Milan'a yenilen İnter'in 5 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.