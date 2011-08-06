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Spor

İTALYA SÜPER KUPASI MILAN'IN ANKARA (A.A)

06 Ağustos 2011 20:24

-İTALYA SÜPER KUPASI MILAN'IN ANKARA (A.A) - 06.08.2011 - İtalya Süper Kupası'nı finalde İnter'i 2-1 yenen Milan kazandı. Çin'in başkenti Pekin'de Ulusal Stadyum'da oynanan finalde lig şampiyonu Milan, İtalya Kupası şampiyonu İnter ile karşılaştı.  İnter, ilk yarıyı Hollandalı Wesley Sneijder'ın 22. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı. İsveçli Zlatan İbrahimoviç'in 60. dakikadaki golüyle 1-1 eşitliği sağlayan Milan, 69. dakikada Kevin Boateng'in golüyle 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi. Milan, böylece 6. kez bu kupanın sahibi oldu ve kupayı en çok kazanan takım olma unvanını elde etti. Finalde Milan'a yenilen İnter'in 5 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

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