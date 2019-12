-İTALYA SÜPER KUPASI FC INTER'İN FLORANSA (A.A) - 22.08.2010 - İtalya'da 2010-2011 sezonunun ilk kupası olan Süper Kupa finalinde, AS Roma'yı 3-1'lik skorla geçen FC Inter, geçen sezonla birlikte kupa sayısını 4'e çıkardı. FC Inter'in sahası da olan Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan finalde, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ve İtalya Kupası şampiyonu FC Inter, İtalya Kupası finalisti AS Roma ile karşılaştı. Mücadelenin 21. dakikasında Norveçli oyuncusu John Arne Riise ile 1-0 öne geçen AS Roma, devreye giderken üstünlüğünü koruyamadı. Başkent ekibinin golüne cevap, 42. dakikada FC Inter'in Makedon golcüsü Goran Pandev'den gelirken, ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Çekişmeli geçen Süper Kupa finalinin ikinci yarısında ise FC Inter, Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o'nun 70. ve 80. dakikalarda kaydettiği gollerle bu sezonki ilk, geçen sezonla birlikte 4. kupasını kazanmayı başardı. FC Inter, geçen sezon Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak, önemli bir başarıya imza atmıştı. Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan FC Inter'in İspanyol teknik direktörü Rafael Benitez, maçta 1-0 geriye düşmelerine rağmen oyundan kopmamalarının önemli olduğunu belirterek, ''Oyuncularım her şeyi çok iyi yaptı. Bu kupayı camiamıza ve taraftarlarımıza hediye ediyoruz. Bu bizim ilk resmi maçımızdı. Kolay olmadı çünkü çok sıcaktı'' dedi. AS Roma çalıştırıcısı Claudio Ranieri ise oyuncularından daha fazlasını beklediğini ifade ederek, ''1-0 öndeyken, beraberlik golünü biz hediye ettik ve devre berabere tamamlandı. İyi oynadığımızı ve maçın gerçek sonucunun bu olmadığını düşünüyorum'' diye konuştu. 2009 yılında 6 kupa kazanarak büyük sükse yapan İspanya'nın Barcelona takımının bu başarısına göz diken FC Inter, Avrupa Süper Kupası finalinde, 27 Ağustos Cuma günü Monte Carlo'da UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu İspanyol Atletico Madrid takımıyla mücadele edecek.