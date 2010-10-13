İtalya-Sırbistan maçı iptal edildi

T24- Euro 2012 elemeleri C Grubu'ndaki İtalya-Sırbistan maçı, Sırp taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle tatil edildi.





İtalya'nın Cenova şehrindeki Luigi Ferraris Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maç büyük olaylara sahne oldu.



Karşılaşma öncesi kendi takımlarına tepki gösteren Sırp taraftarlar sahaya indi. Bazı taraftarlar ise tribünlerden meşale attı.



Ortalık bir anda cehennem alanına dönerken, İtalyan polisi olaylara müdahale etmekte güçlük yaşadı. Yaklaşık 40 dakika geç başlayan mücadelenin 7. dakikasında yeniden olaylar çıkması üzerine hakemler maçı tatil etti.



Olayların büyümesinden endişe eden İtalyan polisi, Sırp taraftarları bulunduğu tribüne adeta hapsetti.



Sarhoş olan bazı Sırp taraftarların da maç öncesinde caddede güvenlik birimlerine saldırı girişimi nedeniyle polis tarafından gözaltına alındıkları öğrenildi.



16 yaralı, 17 kişi gözaltında

İtalya ile Sırbistan arasında tamamlanamayan futbol maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında çıkan olaylarda 16 kişinin yaralandığı açıklandı.



ANSA haber ajansı, taşkınlık yaparak maçın iptal edilmesine neden olan Sırp taraftarlarla İtalyan polisi arasında çıkan çatışmalarda yaralananlardan ikisinin polis olduğunu bildirdi.



Ajans, 17 kişinin gözaltına alındığı olaylarda Sırp taraftarların sadece İtalyan polisiyle evsahibi takımın taraftarlarına değil, kendi milli takımlarının kalecisine de saldırdığını kaydetti.



Resmi açıklamanın aksine, Il Secolo XIX gazetesi, internet sitesinde yayımladığı haberde 25 kişinin yaralandığını, 20 kişinin gözaltına alındığını iddia etti.



