T24 LogoT24 Logo
Spor

İTALYA SERİE A'DA ŞAMPİYON: AC MİLAN FLORANSA (A.A)

08 Mayıs 2011 03:09

-İTALYA SERİE A'DA ŞAMPİYON: AC MİLAN FLORANSA (A.A) - 07.05.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu, AC Milan kazandı.  Serie A'da 2010-2011 sezonunun bitimine 2 hafta kala konuk olduğu AS Roma ile deplasmanda berabere kalarak, maçtan bir puan çıkaran AC Milan, lig tarihindeki 18. şampiyonluğuna ulaştı.  Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakem Emidio Morganti'nin yönettiği maçta gol sesi çıkmayınca, iki takım da birer puana razı oldu. ''Scudetto'' olarak anılan lig şampiyonluğunu kazanması için 1 puan alması yeterli olan AC Milan, bu karşılaşmadan istediği sonucu alarak, ipi göğüslemeyi başardı.  2003-2004 sezonundan bu yana şampiyonluğa hasret kalan kırmızı-siyahlı takım, bu şampiyonlukla hem ezeli rakibi FC Inter'in son 5 senedir devam eden şampiyonluk serisine son verdi hem de ezeli rakibiyle şampiyonluk sayısını 18'e çıkardı. Serie A'da en çok şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip ise 27 kezle Juventus oldu.  Milano ekibinin Serie A'da şampiyonluğu kazanmasıyla Avrupa liglerinde bir şampiyon daha ortaya çıktı. Daha önce Yunanistan'da Olympiakos, Portekiz'de Porto, Almanya'da Borussia Dortmund, kendi liglerinde bu başarıya erişmişti. AC Milan şampiyonluğu kazandığı maça, Abbiati, Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta, Van Bommel, Gattuso (Ambrosini), Seedorf, Boateng, Robinho (Pato), İbrahimovic, ilk onbiriyle başlarken, evsahibi AS Roma da Doni, Cassetti, Burdisso, Juan, Riise, Pizarro, Birghi (Rosi-Caprari), Taddei, Simplicio, Vucinic (Borriello), Totti ilk onbiriyle sahada yer aldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24