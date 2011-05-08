-İTALYA SERİE A'DA ŞAMPİYON: AC MİLAN FLORANSA (A.A) - 07.05.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu, AC Milan kazandı. Serie A'da 2010-2011 sezonunun bitimine 2 hafta kala konuk olduğu AS Roma ile deplasmanda berabere kalarak, maçtan bir puan çıkaran AC Milan, lig tarihindeki 18. şampiyonluğuna ulaştı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakem Emidio Morganti'nin yönettiği maçta gol sesi çıkmayınca, iki takım da birer puana razı oldu. ''Scudetto'' olarak anılan lig şampiyonluğunu kazanması için 1 puan alması yeterli olan AC Milan, bu karşılaşmadan istediği sonucu alarak, ipi göğüslemeyi başardı. 2003-2004 sezonundan bu yana şampiyonluğa hasret kalan kırmızı-siyahlı takım, bu şampiyonlukla hem ezeli rakibi FC Inter'in son 5 senedir devam eden şampiyonluk serisine son verdi hem de ezeli rakibiyle şampiyonluk sayısını 18'e çıkardı. Serie A'da en çok şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip ise 27 kezle Juventus oldu. Milano ekibinin Serie A'da şampiyonluğu kazanmasıyla Avrupa liglerinde bir şampiyon daha ortaya çıktı. Daha önce Yunanistan'da Olympiakos, Portekiz'de Porto, Almanya'da Borussia Dortmund, kendi liglerinde bu başarıya erişmişti. AC Milan şampiyonluğu kazandığı maça, Abbiati, Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta, Van Bommel, Gattuso (Ambrosini), Seedorf, Boateng, Robinho (Pato), İbrahimovic, ilk onbiriyle başlarken, evsahibi AS Roma da Doni, Cassetti, Burdisso, Juan, Riise, Pizarro, Birghi (Rosi-Caprari), Taddei, Simplicio, Vucinic (Borriello), Totti ilk onbiriyle sahada yer aldı.