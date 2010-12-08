-İTALYA SERİE A'DA GREV BİLMECESİ FLORANSA (A.A) - 08.12.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasına yönelik, Futbolcular Birliğinin (L'Aic) grev kararını geri çekebileceğine ilişkin umutlar iyice arttı. Serie A'da futbolcularla kulüpler arasındaki sözleşme koşullarını yeniden düzenleyen anlaşma konusunda uzun süredir orta yolu bulamayan L'Aic ve Serie A Kulüpler Birliği, grev kararının uygulanacağı haftanın başlamasına az bir süre kala futbolseverlere umut dağıttı. Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giancarlo Abete'nin arabuluculuğunda federasyon binasında dün gerçekleştirilen toplantı sonrası tarafların anlaşmaya yakın olduğu izlenimi edinilirken, resmi açıklamanın bugün ilerleyen saatlerde gelebileceği belirtildi. Başkan Abete, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, ''Şu anda bütün göstergeler grevin kalkacağını işaret ediyor. Yeni sözleşme koşullarını imzalamaya yakınız. Önemli olan grevin gerçekleşmemesi'' dedi. Grev kararını açıklayan L'Aic'in başkanı Sergio Campana da federasyon başkanı Abete'nin açıklamalarını doğrulayarak, grev kararının geri çekilmesi yolunda ilerlediğini kaydetti. Taraflardan Serie A Kulüpler Birliği Başkanı Maurizio Beretta da perşembe günü anlaşmanın imzalanabileceği sinyalini verdi. Sözleşme koşullarını düzenleyen 8 maddeden 6'sı üzerinde anlaşmaya daha önce varılırken, ''istenmeyen oyuncunun takımla antrenmana çıkmaması'' ve ''oyuncunun istemediği bir takıma transfer edilmesi veya gönderilmesi'' maddelerinde pürüz çıkmış ve anlaşmazlık, L'Aic'in 11-12 Aralık'ta oynanması gereken 16. hafta maçlarında grev yapma kararıyla krize dönüşmüştü. Tarafların üzerinde tartıştıkları maddeler için getirdikleri çözümün ''istenmeyen oyuncunun takımla antrenmana çıkmaması'' maddesinin daha sonraki bir zamanda görüşülüp karara bağlanması, ''oyuncunun istemediği bir takıma transfer edilmesi veya gönderilmesi'' maddesinin ise bir daha tartışılmamak üzere kapanması olduğu ifade edildi. Bu arada, 16. haftanın en önemli maçı olan Juventus-Lazio karşılaşmasının da bilet satışına başlandığı bildirildi. Grev kararının uygulanması durumunda taraftarların, biletlerini maçın oynanacağı sonraki bir tarihte kullanabilecekleri veya iade edebilecekleri açıklandı.