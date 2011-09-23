-İtalya Serie A'da görünüm ROMA (A.A) - 23.09.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftası, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. İlk haftası futbolcuların grev yapması nedeniyle oynanamayan Serie A'da, 4. haftanın en önemli sürpriz sonucu Novara-FC Inter maçından geldi. Ev sahibi Novara'nın, Inter'i farklı yenmesinin faturası, 5 maçtır takımın başında olup da henüz galibiyet alamamış Gian Piero Gasperini'ye çıktı. Mavi-siyahlı takım, Gasperini'yi göndererek, yerine Claudio Ranieri'yi getirdi. FC Inter gibi bu sezon ligde galibiyetle tanışamayan bir diğer takım ise son şampiyon AC Milan oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, evinde Udinese ile berabere kalarak, taraftarına bu haftada da 3 puan hediye edemedi. Başkanından, teknik heyetine ve kadrosuna kadar değişen AS Roma da evinde ağırladığı Siena ile yaptığı maçtan 1 puan çıkardı. Lige iyi giriş yapan iki takımdan Juventus, evinde Bologna ile berabere kalarak, Napoli de Chievo Verona deplasmanından boynu bükük ayrılarak, bu hafta frene basmış oldular.