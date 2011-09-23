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Spor

İtalya Serie A'da görünüm ROMA (A.A)

23 Eylül 2011 14:21

-İtalya Serie A'da görünüm ROMA (A.A) - 23.09.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftası, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.  İlk haftası futbolcuların grev yapması nedeniyle oynanamayan Serie A'da, 4. haftanın en önemli sürpriz sonucu Novara-FC Inter maçından geldi. Ev sahibi Novara'nın, Inter'i farklı yenmesinin faturası, 5 maçtır takımın başında olup da henüz galibiyet alamamış Gian Piero Gasperini'ye çıktı. Mavi-siyahlı takım, Gasperini'yi göndererek, yerine Claudio Ranieri'yi getirdi.  FC Inter gibi bu sezon ligde galibiyetle tanışamayan bir diğer takım ise son şampiyon AC Milan oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, evinde Udinese ile berabere kalarak, taraftarına bu haftada da 3 puan hediye edemedi.  Başkanından, teknik heyetine ve kadrosuna kadar değişen AS Roma da evinde ağırladığı Siena ile yaptığı maçtan 1 puan çıkardı.  Lige iyi giriş yapan iki takımdan Juventus, evinde Bologna ile berabere kalarak, Napoli de Chievo Verona deplasmanından boynu bükük ayrılarak, bu hafta frene basmış oldular. 

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