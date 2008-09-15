İtalya Serie A'da görünüm

İki tarafında kontrollü başladığı karşılaşmada ilk olarak oyuna hakimiyetini koyan Fiorentina oldu. Konuk takım 40. dakikada yıldızı Mutu ile 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu üstünlükle kapayan Mor Menekşeler, ikinci yarı da bu üstünlüğü korumayı amaçlıyordu, ancak 48'de Hamsik'in attığı gol tüm bu planları alt üst etti. Bu golden sonra daha da cesaretlenene Napoli, oyuna ağırlığını koyarak rakibini bunalttı. Bu performanslarının karşılığınıysa 70'te Maggio'nun attığı golle aldılar. Bu golün ardından iki taraf da skoru değiştiremeyince Napoli, Fiorentina'yı 2-1 devirdi.Bu sonuçla Napoli, puanını 4'e çıkararak ligde ne kadar iddialı olduğunu gösterirken; Fiorentina da 1 puanda kalarak şimdilik zirveden uzak kaldı.Cagliari'yi deplasmanda 4-1 devirerek sezona sansasyonel bir giriş yapan ve bu sezon ki hedeflerini yeniden eski günlere dönmek olarak açıklayan Lazio, ikinci hafta evinde Sampdoria'yı ağırladı. Geçtiğimiz hafta evinde Mourinho'ya acı bir hoşgeldin hediyesi veren Sampdoria, bu süprizi Lazio karşısında da sürdürmek istiyordu.Maçın başından sonuna etkili olan Lazio, Zarate ve Pandev'in bulduğu gollerle sahadan 2- 0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla başken ekibi liderlik koltuğuna kurulmuş oldu.Bologna - Atalanta: 0 - 1Lazio - Sampdoria: 2 - 0Lecce - Chievo: 2 - 0Napoli - Fiorentina: 2 - 1Reggina - Torino: 1 - 1Siena - Cagliari: 2 - 0