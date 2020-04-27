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Spor

İtalya Serie A takımları 18 Mayıs'ta sahaya inecek

27 Nisan 2020 11:46

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünyada en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da takımların 18 Mayıs tarihinden itibaren antrenman yapmasına izin verileceği açıklandı.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, Serie A'nın kaderine ilişkin yaptığı açıklamada, takım sporları yapan kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara başlamasına izin verileceğini belirtti.

Conte'nin açıklamasının ardından 9 Mart'tan bu yana oynanmayan Serie A'nın haziran ayında başlamasının da mümkün olduğu ifade edildi.

Ayrıca bireysel sporlarda mücadele eden sporcuların da 4 Mayıs'tan itibaren çalışmalara başlayacağı açıklandı.

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