İtalya Serie A'nın başlama tarihi belli oldu

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle askıya alının İtalya Serie A'nın 13 Haziran'da başlamasına karar verildi. 2019-2020 sezonu müsabakaları, hükûmet onay verirse kaldığı yerden 13 Haziran'dan itibaren başlayacak.



İtalyan spor basınında çıkan haberlerde de ligin 2 Ağustos'ta sona erecek şekilde planlandığı ve buna göre her 3-4 günde bir maç yapılacağı kaydedildi.



Geçtiğimiz günlerde Serie A kulüplerinin 18 Mayıs'tan itibaren takım halinde antrenman yapmasına izin verilmişti.

Juventus lider, Lazio bir puan gerisinde

Son olarak, 9 Mart'ta 26. haftası oynanan İtalya Serie A'da Juventus, 63 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Siyah beyazlıları, sırasıyla 62 puanla Lazio ve 54 puanla Inter takip ediyor.