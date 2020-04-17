İtalya Serie A maçları Antalya'da mı tamamlanacak?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın yeniden başlaması için sponsorların baskı yaptığı İtalya Futbol Federasyonu sürpriz bir karar aldı. Ligin farklı bir ülkede oynanması gündeme gelirken, İklimi ve otel sayısı nedeniyle Antalya'nın maçlara ev sahipliği yapma konusunda en şanslı şehir olduğu öğrenildi.



Plana göre, İtalya dışında bir şehir veya bölge belirlenecek ve tüm takımlar oraya götürülecek. Her takım bir otele yerleşecek. Her futbolcuya bir oda verilecek.



Fotomaç'ın haberine göre; Antalya nizami saha sayısının günde 20 resmi maça kadar izin vermesi nedeniyle öne çıktı. Eğer İtalyan federasyonu planı onaylar, takımlar kabul eder ve Türkiye'den izin çıkarsa Antalya'ya yıldız yağacak.

Maçlar 1.5 ayda bitirilecek

Antalya 628 bin yatak kapasitesine ve 3 büyük stada sahip. 200 idman sahası var ve hepsi FIFA standartlarına uygun. Bir dönemde yaklaşık 2 bin takım ocak ayında kamp için gelebiliyor

İtalya Futbol Federasyonu, ligde kalan 12 haftayı 1.5 ayda bitirmeyi hedefliyor. Takımlar haftada iki maç yapacak. Lig öncesi 15 gün idman süresi düşünülüyor. Böylece 2 ayda lig tamamlanacak.