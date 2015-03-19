İtalya Serie A Kulübü Parma iflasını açıkladı

İtalya ligi Serie A'da büyük bir krizin içine giren ve içinde bulunduğu finansal sıkıntı nedeniyle 3 puanı silinen Parma Kulübü'nün, resmen iflas ettiği açıklandı.

Sezon başında bu yana oyuncularına, teknik ekibe ve çalışanlara ödeme yapamayan, 100 milyon Euro'nun üzerinde borcu bulunan Parma'nın iflas ettiği belirtildi.

Bu süre zarfında iki kez el değiştiren Parma Kulübü'nün Serie B'de var olabilmesi için kulübü alacak kişinin, borçların en az 50 milyon Euro'luk kısmını ödemesi gerektiği vurgulandı.Yeni alıcılar bulmak için mahkeme Angelo Anedda ve Alberto Guiotto'yu görevlendirirken; kulübü satın alacak kimse bulunamaması durumunda Parma, 4. lige düşürülecek.

Parma'nın geçişte elde ettiği başarılar şöyle:

İtalya Kupası

Şampiyonlukları: 1992, 1999, 2002

İkincilikleri: 1995, 2001

İtalya Süper Kupası

Şampiyonlukları: 1999

İkincilikleri: 1992, 1995, 2000, 2002

Kupa Galipleri Kupası

Şampiyonlukları: 1993

İkincilikleri: 1994

UEFA Kupası

Şampiyonlukları: 1995,1999

UEFA Süper Kupa

Şampiyonluğu:1995