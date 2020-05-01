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Spor

İtalya Serie A'da tüm kulüpler 'devam' dedi

01 Mayıs 2020 16:35

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen İtalya Serie A'da, tüm kulüpler kalan maçları oynayarak sezonu tamamlamak istediklerini bildirdi.

Serie A'dan yapılan açıklamada, bugün yapılan video konferans toplantısında, tüm kulüplerin kalan maçları oynayarak sezonu tamamlama görüşünde hemfikir olduğu açıklandı. Kulüpler sezonun iptalini ya da tescilini istemiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mart'tan bu yana maç yapılamayan Serie A'da Juventus 63 puanla lider, Lazio 62 puanla ikinci, bir maçı eksik Inter ise 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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