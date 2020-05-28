İtalya Serie A 20 Haziran'da başlıyor

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın 20 Haziran Cumartesi günü yeniden başlayacağını açıkladı.

Avrupa futbolunun önde gelen ligleri teker teker geri dönüş tarihlerini açıklamaya başladı. Süper Lig ve Premier Lig'in ardından İtalya'da da futbolun geri dönüşü için tarih belirlendi. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın 20 Haziran'da başlayacağını resmen duyurdu.

İtalya'da futbol ilk olarak 13 Haziran'da oynanacak Coppa Italia yarı finalleri ile başlayacak. 20 Haziran'da Serie A karşılaşmaları ile devam edecek.

Serie A'da son olarak 9 Mart tarihinde Sassuolo'nun Brescia'yı 3-0 mağlup ettiği maç oynanmıştı.

Ertelemeden önceki puan durumunda Juventus, 63 puanla liderlik koltuğunda otururken 62 puanla ikinci sırada Lazio yer alıyor.