-İTALYA SENETOSUNDAN OPERASYONA KATILMA YETKİSİ FLORANSA (A.A) - 23.03.2011 - İtalyan Senatosu'nda bugün yapılan Libya özel oturumunda, Senato, hükümete, uluslararası güçlerin bu ülkeye düzenlediği harekata katılma yetkisi verdi. Senato Başkanı Renato Schifani'nin yönettiği Libya özel oturumu, öğleden sonra başladı. İktidar ve muhalefet partilerinin tartışmaları sonucunda, hükümet tezkeresine 156 kabul oyu 15 red, 1 de çekimser oy verildi. Bu sonuçla Senato, hükümete operasyona katılma yetkisini vermiş oldu. Oturum süresince hükümet adına Dışişleri Bakanı Franco Frattini ve Savunma Bakanı Ignazio La Russa, milletvekillerine Libya'daki son gelişmelerle İtalya'nın durumu hakkında bilgi verdi. Dışişleri Bakanı Frattini, konuşmasına Libya halkına seslenerek başladı. ''Libya'daki krizde barışçıl bir çözüm istiyoruz'' diyen Frattini, barış için çalıştıklarını ifade ederek, ''Bu bir savaş için değil, savaşı önlemek için'' dedi. Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya hakkında aldığı 1973 numaralı kararın altında operasyona katıldığını ve bu karara harfiyen uyduklarını aktaran Frattini, ''Operasyondan önce Kaddafi'nin sivilleri katletmesi yerine sürgüne gitmesini umuyorduk'' diye konuştu. Operasyonun ilk aşamasından sonra müdahalenin NATO şemsiyesi altında tek bir yerden kontrol edilmesi gerekliliğinden her zaman bahsettiklerini kaydeden Dışişleri Bakanı Frattini, ''Operasyonun Libya üzerindeki istenmeyen etkilerinden sorumlu olma riskini almaktan ve kumandanın birleşik NATO kuvvetlerinde toplanmasını istiyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. Frattini, Libya'daki operasyonun başarıya ulaşmasında NATO'nun müdahalenin komutasını üstlenmesi gerektiğini, bu konudaki çözüm için İtalya'nın ''sağlam duruşu'' ile katkıda bulunduğunu belirtti. Franco Frattini, Kaddafi rejiminin İtalya'da sahip olduğu 6-7 milyar avroluk olduğu tahmin edilen malvarlığının dondurulduğunu ifade ederek, ''Kaddafi'nin şu anki durumdan zaferle çıkması çok gerçekçi olmaz'' dedi. Libya'daki krizin olumlu sonuçlanmasının Albay Kaddafi'nin iktidarı terk etmesine bağlı olduğunu söyleyen Frattini, Libya ile iyi ilişkilere sahip olmayı Kaddafi sonrasında da tercih edeceklerini kaydetti. Libya ile daha önce imzaladıkları dostluk antlaşmasını askıya aldıklarını hatırlatan Bakan, ''İtalya, şimdi BM'nin aldığı kararlara saygı duymakla ve Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararlarını uygulamakla yükümlüdür'' ifadelerini kullandı. ''İkiye bölünmüş bir İtalya istemiyoruz'' diyen Bakan Frattini, Bingazi'deki muhalif grupla doğrudan bağlantıları olduğunu, onların da ikiye bölünmüş Libya istemediklerini bildirdi. Frattini, İtalya'nın Bingazi'ye yardım eden ilk ülke olduğunu sözlerine ekledi. İtalya Savunma Bakanı Ignazio La Russa da Senato'da yaptığı konuşmada, BM kararının ardından yapılan askeri müdahalenin Libya halkının katliamını durduğunu belirtti. Öte yandan, operasyonun başladığı ilk günlerde sivil uçuşlara kapatılan Trapani Birgi Havalimanının ekonomik kaybının 1 milyon avro civarında olduğu belirtiliyor.