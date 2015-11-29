İtalya Savunma Bakanı: Türkiye'yi AB'ye almamak tarihi bir hataydı

İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti, Türkiye'yi Avrupa Birliğine (AB) almamanın tarihi bir hata olduğunu belirterek, şimdi bu fırsat kapısının yeniden açıldığını söyledi.

İtalyan SkyTg24 haber kanalına gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Bakan Roberta Pinottiye, AB'nin bir yandan göçmenler konusunda Türkiye ile müzakereler yürüttüğü, ancak diğer yandan bu ülkede basın özgürlüğünün durumu ve bir baro başkanının öldürülmesine ilişkin meydanlarda protestolar yapıldığı hatırlatıldı.

Hakların uygulanması konusunda Türkiye ile AB arasındaki büyük çelişkilerin, farklılıkların aleni olduğunu ifade eden Pinotti ise şöyle karşılık verdi:

"Şunu kendimize sormalıyız: bu farklılıkları değiştirmek için ne yapmalıyız? Türkiye konusunda tarihi bir hata yaptık. Türkiye AB'ye girmeyi güçlü bir şekilde istediği zaman, bu durduruldu; özellikle Sarkozy Fransası ve Almanya tarafından. Bu 2005-2007 yılları arasındaydı. Şimdi bu fırsat kapısı yeniden açılıyor. Türkiye gibi bölgede büyük bir güç olan bir ülke karşısında Avrupa olarak diyalogla mı yoksa kendimizi ilişkilerin daha zor olduğu bir durumun içine itmekle mi daha ilgiliyiz? Ben, farklı durumlarla başa çıkmayı öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum.

AB'nin ortak savunma politikası olmalı

Bugün yeni bir fenomenle, terörizmle karşı karşıya olduklarını kaydeden 54 yaşındaki Bakan, AB'nin ortak bir savunma politikası olmamasının eksikliğinin altını çizerek, Bugün, Avrupa askeri gücünü hayal etmek istesek, bunu hayata geçirmek için gerekli normlara sahip değiliz dedi.

Pinotti, bugün karşı karşıya oldukları ortak düşman karşısında, sadece ulusal düzeyde önlem alamayacaklarını dile getirerek, Teröristler, bir ülkeden diğer ülkeye geçiyor. Ortak bir savunma politikamız olmaması halinde, AB daha zayıf olacaktır diye sözlerini sürdürdü.

Daha önceki açıklamalarında, İtalyanın IŞİD terör örgütünü bombalaması ihtimalinin bir tabu olmadığını söylediği hatırlatılan Pinootti, bunun gelecekte ihtimal dışı olmadığını, ancak İtalyanın şu an gündeminde olmadığını da söyleyerek, Gelecekte ne olur kimse bilemez dedi.