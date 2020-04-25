İtalya, salgın nedeniyle Kurtuluş Bayramı'nı ilk kez sokaklarda kutlayamadı

Övgü Pınar

Roma

İtalya’da Nazi işgali ve faşist rejimin sona ermesinin kutlandığı 25 Nisan Kurtuluş Bayramı, 75. yılında ilk kez koronavirüs salgını nedeniyle sokaklarda kortejler olmaksızın kutlandı.

Her yıl resmi törenin yapıldığı Roma’daki Altare della Patria anıtında bu yıl Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tek başına saygı duruşunda bulundu.

Mattarella, 25 Nisan mesajında, “1945 baharında Avrupa Nazi-faşizminin ve yandaşlarının yenilgisine şahit oldu” diyerek, o dönem kurtuluş mücadelesi veren direnişçilerin savunduğu “özgürlük, adalet ve sosyal dayanışma” gibi değerlerin bugün de hatırlanması gerektiğini belirtti.

Mattarella, o dönemde “İtalya’nın azim, fedakarlık ruhu ve ulusal topluma aitlik hissi sayesinde, aşılmaz görünen engellerin üstesinden geldiğini” söyledi ve bu “zorlukları yenme” becerisinin, bugünkü salgın döneminde de sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı mesajını “Birlikte başarabiliriz, ve bunu gösteriyoruz. Yaşasın italya! Yaşasın Kurtuluş! Yaşasın Cumhuriyet!” ifadeleriyle bitirdi.

Salgın nedeniyle bu yıl Kurtuluş Bayramı sokaklarda kutlanamasa da, faşizme direnen partizanların kurduğu İtalya Ulusal Partizanlar Derneği’nin (ANPI) çağrısıyla saat 15.00’te evlerde, direnişle özdeşleşen Bella Ciao şarkısı çalınıp, söylendi.