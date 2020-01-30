İtalya Sağlık Bakanlığı: Karantina altındaki gemide yapılan taramada Koronavirüs'e rastlanmadı

İtalya Sağlık Bakanlığı, Karantina altındaki gemide yapılan taramada Koronavirüs'e rastlanmadığını duyurdu.

İtalya’da Koronavirüsü şüphesiyle karantinaya alınan 6 binin kişilik cruise gemisinde yapılan ilk testler neticesinde virüse rastlanmadığı açıklandı.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, hastalık belirtileri olan iki Çinli turistte de Koronavirüs'e rastlanmadı. Bunun yanında bazı ek testlerin yapılacağı belirtildi.

751 Çinli yolcunun bulunduğu gemi, Roma'nın kuzeyindeki Civitavvechia kenti limanına demirledi.

Gemide bulunan yolcuların 30'unun da Türk olduğu bilgisi verilmişti.

Çinli turistlerin Koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine Costa Smeralda adlı gemi yetkililer tarafından

Ne olmuştu?

Çinli turistlerin Koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine Costa Smeralda adlı gemi yetkililer tarafından durdurulmuş, ateşlerinin olduğu belirtilen iki yolcunun durumu teşhis edilene kadar gemideki 6 binin üzerindeki kişinin karaya çıkmasına izin verilmemişti.

Tedbir amacıyla Çinli çiftin odası ve bu odaya yakın yolcuların odası boşaltılarak karantinaya alındığı belirtilmişti.