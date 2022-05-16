İtalya polisi: Rusya destekçisi bir hacker grubu Eurovision'da oylama sistemine saldırmayı denedi

Eurovision Şarkı Yarışması’na bu yıl ev sahipliği yapan İtalya’da polis, Rusya destekçisi hackerların yarışmanın oylama sistemine sızmaya çalıştığını açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, Rusya Ukrayna’nın işgali nedeniyle bu yıl yarışmadan men edilirken, halk oylamasında desteği toplayan Ukrayna, Eurovision 2022’nin birincisi oldu.

Yarışmanın gerçekleştiği İtalya’da polis, Killnet isimli Rusya destekçisi bir hacker grubunun yarı finalde ve büyük finalde saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Polis, siber güvenlik biriminin saldırıları engellediğini belirtti.

Eurovision 2022’nin birincisi Stefania şarkısıyla Ukraynalı Kalusch Orchestra grubu oldu.