İtalya paniği Asya borsalarını vurdu!

T24 - Yunanistan ve Portekiz'deki mali sorunların İtalya ve İspanya'ya sıçrayacağı endişesi Asya borsalarında düşüşe neden oldu.



Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 1.5, Hong Kong'da Hang Seng borsası yüzde 2 değer kaybederken, özellikle Japonya'daki düşüşte merkez bankasının mart ayındaki deprem ve tsunami felaketi nedeniyle bu yıl için büyüme tahminlerini aşağı çekmesinin de etkisi oldu. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:



Özellikle İtalya'ya ilişkin kaygılar pazartesi günü borsalara ağır darbe vurmuştu.



Milano borsası yüzde 4, New York borsası da yüzde 1.2 değer kaybederken, salı günü Asya piyasalarında euro da dolar karşısında mart ayındaki seviyesine geriledi.



Avrupa para birimi, sabah saatlerinde dolar karşısında 1.392 seviyesinde işlem gördü.

Pazartesi günü Yunanistan'a ilişkin yeni borç paketini görüşürken biraraya gelen euro bölgesi maliye bakanları, sorunlu euro üyeleri için ayrılan yaklaşık 400 milyar euro büyüklüğündeki kurtarma fonunun kapsamını ve esnekliğini güçlendirmeye hazır oldukları mesajı verdi.

Sekiz saat süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada euro bölgesinin istikrarına olan bağlılığın da altı çizildi.



Avrupa borsaları pazar günü ciddi düşüşler yaşamışlardı.



Fransa'da CAC endeksi yüzde 2.7, Almanya'da Dax 2.3, Londra'da da FTSE 100 endeksi yüzde 1 değer kaybetti.



Avrupa'da en ağır darbeyi İtalyan bankalarının hisseleri görürken, Unicredit hisseleri yüzde 6.3, Inteso Sanpaolo da yüzde 7.7 oranlarında geriledi.



Euro da değer kaybederken, İtalya ve İspanya'nın borçlanma maliyetleri de 12 yıllık euro tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı.





