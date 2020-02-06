İtalya'nın kuzeyinde yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü

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İtalya'nın Milano kenti yakınlarında bir yüksek hızlı tren raydan çıkarak kaza yaptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Reuters'ın aktardığına göre hayatını kaybedenlerin trenin kondüktörleri olduğu bildirilidi.Olay yerinden gelen görüntülerde en az bir yolcu vagonunun raylardan çıktığı görülüyor. Lokomotifin trenin geri kalanından ayrılarak bir binaya çarptığı belirtildi.

Kazada ayrıca 27 kişinin de yaralandığı ancak hiç birinin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.

Sabahın erken saatlerinde Milano'dan Salerno'ya doğru yola çıkan yüksek hızlı trende sadece 33 kişi bulunuyordu.