İtalya'nın en güçlü mafyası 'Ndrangheta davası başlıyor

İtalya'da son yılların en büyük mafya davası bugün başlıyor.

Güneydeki Calabria bölgesinin Lamezia Terme kentinde görülecek davada, ülkenin en güçlü mafya yapılanması olarak nitelenen 'Ndrangheta örgütüne üye oldukları iddiasıyla 355 kişi yargılanacak, 913 tanık ifadesine başvurulacak.

Sanıklar arasında bir belediye başkanı ve bölge meclisi üyesinin de aralarında yer aldığı siyasetçiler ve iş insanları da bulunuyor. Sanıklara mafya üyesi olmak, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, gasp, görevi kötüye kullanmak gibi suçlamalar yöneltilecek.

Davada, Vibo Valentia kentinde hakimiyet sürdüğü belirtilen ve 'Ndrangheta'nın en önemli klanlarından olarak görülen Mancuso klanının eylemlerine odaklanılacak.

Aynı soruşturma kapsamında suçlanan 89 kişi ise hızlı yargılama yolunu seçtikleri için, 27 Ocak'ta başlayacak ayrı bir davada yargılanacak.

Koronavirüs kurallarına uygun salon hazırlandı

Calabria'da Çarşamba günü başlayacak dava, 1980'lerde Sicilyalı Cosa Nostra örgütünün hedef alındığı "maksi-davadan" sonra en büyük mafya davası olacak.

Sicilya'nın başkenti Palermo'da 1986'da başlayan maksi-davada 474 kişi yargılanmış ve 343 kişi mahkum edilmişti. Bu davanın savcıları Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino 1992'de mafya tarafından düzenlenen bombalı saldırılarla öldürülmüştü.

Calabria'daki soruşturmayı yürüten Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri "Bu, Palermo'dan bu yana en önemli maksi-dava" dedi.

Davanın büyüklüğü ve Covid-19 salgını tedbirleri gereği, Lamezia Terme'de sanayi bölgesinde bu dava için özel bir salon kuruldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan salonda, 428'si avukatlara ayrılan 947 sandalye yer alıyor. Duruşma salonunun bu dava için hazırlanmasına 5 milyon euro harcandı.

Savcı Nicola Gratteri soruşturmaya "Rinascita-Scott" adını verdi. Gratteri, İtalyanca "yeniden doğuş" anlamına gelen "rinascita" sözcüğünü, bu dava sayesinde Vibo Valentia bölgesinin yeniden doğması umuduyla seçtiklerini söyledi. "Scott" sözcüğü ise, Savcı Gratteri'ye 'Ndrangheta'nın uluslararası bağlarını ortaya çıkarmada yardım eden FBI ajanı Sieben William Scott'ı anmak amacıyla seçildi.

"Calabria'da en az 150 klan var"

Gratteri ile birlikte 'Ndrangheta üzerine kitaplar yazan organize suç uzmanı Prof. Antonio Nicaso, bu davanın dünyanın en önemli organize suç örgütlerinden biri olan 'Ndrangheta'ya dikkat çekmesi açısından kaydadeğer olduğunu söyledi.

Prof. Nicaso, yalnızca İtalya'nın Calabria bölgesinde en az 150 klan ve 6-7 binin üzerinde üyesi olduğu hesaplandığını ancak gerçek üye sayısının bunun çok üzerinde olduğunu belirtti. 'Ndrangheta'nın hemen her kıtada aktif olduğunu da söyleyen Nicaso, bununla birlikte dünya çapındaki üyelerinin ve bağlantılı kişilerin sayısını bilmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Nicaso "'Ndrangheta yalnızca Calabria'nın sorunu değil. Tüm dünya çapında bir fenomenden bahsediyoruz" dedi.

Nicaso bugün başlayacak davanın en az 1-2 yıl sürmesinin beklendiğini de belirtti.

Yıllık cirosu 50 milyar euro

İtalya'nın en yoksul bölgesi ve Avrupa'da işsizlik oranının en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Calabria'da merkezlenen 'Ndrangheta, halen ülkenin en güçlü ve en zengin mafya örgütü olarak niteleniyor. Örgütün, büyük kısmı uyuşturucu kaçakçılığından olmak üzere yılda yaklaşık 50 milyar euroluk ciroya sahip olduğu hesaplanıyor.

'Ndrangheta uluslararası alanda da en yaygın organize suç örgütlerinden. Europol raporlarında, örgütün faal olduğu ülkeler arasında İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, İsviçre, Kanada, ABD, Kolombiya, Avustralya da sayılıyor. 'Ndrangheta'nın özellikle Avrupa kokain piyasasına hakim olduğu belirtiliyor.

İtalyan savcılar, 'Ndrangheta'nın acımasız yöntemleri nedeniyle korku saldığını vurguluyor. İtalyan basınında son olarak geçen hafta, 5 yıldır kayıp olan bir kadının, çiftliğini mafyaya satmayı reddettiği için öldürülerek domuzlara yedirildiği iddiası yer aldı.

Öte yandan uzmanlar, son yıllarda yeni jenerasyonların kara para aklama odaklı "beyaz yaka" pozisyonlara yöneldiğini de belirtiyor.

Örgütün ağırlıkla aile bağlarına dayalı bir üyelik sistemi olduğu için yasa uygulayıcıların dışarıdan sızma ve itirafçı bulma girişimlerinde güçlük çektiği de biliniyor.

'Ndrangheta uzmanı Antonio Nicaso, bazı itirafçıların da ifade vereceği bu davanın önemli olduğunu ancak örgütü yok etmeye yetmeyeceğini vurguladı:

"Bu sorun yalnızca kelepçelerle, mahkumiyetlerle çözülemez. Hapse atılan her 10 kişinin yerine geçmeye hazır 20 kişi var. Ama en azından Calabria'nın bu örgütün yükünü sırtından atmak istediği sinyali verilecek."