İtalya'nın 37 maçlık serisine son veren İspanya, Uluslar Ligi finalinde!

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final karşılaşmasında İspanya, son Avrupa Şampiyonası şampiyonu olan ve son 37 maçtır yenilmeyen İtalya'yı San Siro'da 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist İspanya oldu. Bu sene turnuvaya ev sahipliği yapan İtalya, San Siro'da oynanan mücadelede İspanya'ya yenilerek kendi ülkesinde final oynama şansını kaybetti.

İspanya'nın gollerin 17 ve 45'te Ferran Torres atarken, iki golün de asistini Mikel Oyarzabal yaptı veilk yarı bu şekilde tamamlandı. İtalya, 83. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin attıığ gol ile son dakikalarda umutlansa da sonuç değişmedi ve İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek turnavada finale yükselen ilk ekip oldu.

İtalya'da stoper oyuncusu Leonardo Bonucci, 30 ve 42'de gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

Turnuvanın ikinci finalistini belirleyecek olan maçta ise perşembe akşamı aynı saatte Belçika ile Fransa kozlarını paylaşacak.

Organizasyonun 3.'lük maçı 10 Ekim'de TSİ 16.00'da, final maçı ise ise aynı gün TSİ 21.45'te oynanacak.