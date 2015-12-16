İtalya, Musul Barajı onarım projesini korumak için Irak’a 450 asker gönderecek

Türkiye'nin Musul'a gönderdiği askerlerle ilgili tartışma sürerken İtalya'nın da Musul Barajı onarım projesini korumak için 450 asker göndermeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Esma Çakır’ın haberine göre, İtalyan devlet kanalı RAİ 1’de yayınlanan “Porta a Porta” programına dün akşam konuk olan İtalya Başbakanı Matteo Renzi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve özellikle Bağdat’ı tehdit eden Musul Barajı’nın onarımını İtalyan şirketi Trevi Group’un kazandığını duyurdu. İtalya’nın, Peşmerge güçlerini eğitmek için daha önce de bölgeye askeri personel göndermiş olduğunu hatırlatan Başbakan Renzi, “Afganistan, Kosova, Libya’da askeri olan İtalya, eğitim faaliyetleri için zaten bulunduğu Irak’ta şimdi çok tehlikeli bir bölgenin kalbinde yer alan, İslam Devleti (IŞİD) sınırında bulunan ve yıkılması halinde Bağdat’ı yok edebilecek Musul Barajı’na ilişkin önemli bir görev için orada olacak. İhaleyi bir İtalyan şirketi kazandı, biz de oraya, ABD’li askerlerinin yanına 450 asker koyacağız” diye konuştu.

IŞİD karşıtı koalisyonda bulunan İtalya, ancak aktif olarak rol alma konusunda “temkinli” davranıyordu. ABD Başkanı Barack Obama dün yaptığı bir açıklamada, İtalya’nın da IŞİD’e karşı daha fazla şey yapacağını ve bunu da en riskli bölgelerden birinde yapacağını belirtmişti.İtalyan basını da, Irak için hayati önem taşıyan Musul Barajı’nın korunması misyonuna katılarak, artık İtalya’nın IŞİD’e karşı ön planda mücadele vereceğini yazdı. Irak’ta hali hazırda 750 İtalyan askeri görev yaparken, barajı koruyacak olan 450 askerin de birkaç hafta içinde bölgeye ulaşacağı kaydedildi.

2 milyar dolarlık ihale

Öte yandan İtalyan ANSA haber ajansı, 80 ülkede faaliyet gösteren Trevi Group’un, Musul Barajı’nın onarımı için kazandığı ihalenin 2 milyar Dolar değerinde olduğunu yazdı. 7 Ağustos 2014 tarihinde IŞİD’in eline geçen Musul Barajı, ABD’nin hava operasyonu ve Peşmerge’nin kara operasyonuyla 10 gün sonra yeniden el değiştirmişti.Türkiye de, Irak’ın en büyük hidroelektrik santralinin bulunduğu Musul Barajı’na 12 kilometre mesafedeki Başika kampına geçtiğimiz günlerde askeri birlik sevk etmişti. Türk basınına yansıyanlara göre, bu şekilde Peşmerge’ye de destek veren Türkiye, IŞİD’in Başika üzerinden yeni bir hamle yapacağı istihbaratını aldı. Ancak Bağdat hükümetinin tepkisi üzerine Türk askerinin bir bölümünün, “yeniden tanzim” için 10 gün sonra Irak’ın kuzeyinde başka bir yere intikal ettiği açıklandı.

Türk askeri krizi çıkmıştı ama…

Musul'un 20 km kuzeyindeki Başika şehrinde, IŞİD'e karşı peşmerge ve Araplara iki yıldır askerî eğitim veren birlikte cuma günü nöbet değişimi olmuş, buradaki kampa en az 150 askerin ve 18 tankın gönderildiği bildirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Musul'daki birliği takviye yapmasına hem Irak Başbakanı İbadi hem de Cumhurbaşkanı Fuad Masum sert tepki göstermiş, Irak Dışişleri de Türk askerinin bölgeye intikalini “işgal” olarak nitelemişti. Bakanlık ayrıca Türkiye'nin Bağdat büyükelçisini de davet ederek resmi protestoda bulunmuştu.