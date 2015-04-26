İtalya, Mussolini diktatörlüğünden kurtuluşunun 70. yıl dönümünü kutluyor

Venedik’teki ‘İsimsiz Asker Anıtı’nda düzenlenen resmi törene Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın yanı sıra Başbakan Matteo Renzi ve Savunma Bakanı Roberta Pinotti de katıldı.

Mattarella, İtalya’nın Nazi işgali ve Mussolini diktatörlüğünden kurtuluşunun 70’inci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, “25 Nisan tarihinin tüm İtalyan halkının bağımsızlığının sembolü olduğunu” ifade etti.

Euronews'te yayımlanan habere göre, bu seneki törenlere, İkinci Dünya Savaşı’nda toplama kamplarında tutulan Yahudileri temsil eden dernekler katılmadı.

25 Nisan 1945, Torino ve Milano’nun Amerikan askerleri tarafından Nazilerin elinden alındığı tarih. 25 Nisan aynı zamanda Yukarı İtalya Ulusal Kurtuluş Komitesi’nin resmi direniş çağrısı yaptığı tarih. Üç gün sonra, 28 Nisan 1945’te de diktatör Benito Mussolini öldürülmüştü.