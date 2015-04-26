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Dünya

İtalya, Mussolini diktatörlüğünden kurtuluşunun 70. yıl dönümünü kutluyor

İtalya Bağımsızlık Günü ülke çapında düzenlenen törenlerle kutlandı

26 Nisan 2015 19:08

Venedik’teki ‘İsimsiz Asker Anıtı’nda düzenlenen resmi törene Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın yanı sıra Başbakan Matteo Renzi ve Savunma Bakanı Roberta Pinotti de katıldı.

Mattarella, İtalya’nın Nazi işgali ve Mussolini diktatörlüğünden kurtuluşunun 70’inci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, “25 Nisan tarihinin tüm İtalyan halkının bağımsızlığının sembolü olduğunu” ifade etti.

Euronews'te yayımlanan habere göre, bu seneki törenlere, İkinci Dünya Savaşı’nda toplama kamplarında tutulan Yahudileri temsil eden dernekler katılmadı.

25 Nisan 1945, Torino ve Milano’nun Amerikan askerleri tarafından Nazilerin elinden alındığı tarih. 25 Nisan aynı zamanda Yukarı İtalya Ulusal Kurtuluş Komitesi’nin resmi direniş çağrısı yaptığı tarih. Üç gün sonra, 28 Nisan 1945’te de diktatör Benito Mussolini öldürülmüştü.

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