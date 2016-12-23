İtalya: Monte dei Paschi Bankası'nın kurtarılmasına onay

İtalya'da hükümet, ülkenin en büyük üçüncü bankası Monte dei Paschi di Siena'nın devlet tarafından kurtarılmasını onayladı.

Başbakan Paolo Gentiloni hükümetinin, zor durumdaki bankacılık sektörü için 20 milyar Euroluk bir kaynak kullanılmasına yetki verdiğini belirtti.

Hükümetin açıklaması, Monte dei Paschi'nin gereken 5 milyar euroyu özel yatırımcılardan toplamayı başaramamasından sonra geldi.

Banka, faaliyetlerine devam edebilmek için devletten kaynak isteyeceğini açıklamıştı.

Banka kurtarma planlarıyla ilgili yeni AB kurallarına göre bankaya ait borç tahvillerinin hisse senetlerine dönüşmesi gerekiyor.

Bankayı devletin kurtarması, binlerce sıradan yatırımcının para kaybetmesi anlamına geliyor. Küçük yatırımcıların 2 milyar euroluk Monte dei Paschi borç tahviline sahip oldukları tahmin ediliyor.

İtalyan Parlamentosu daha önce hükümetin bankacılık sektörüne destek olmak için fon vermesini onaylamıştı.

1472'de kurulan Monte dei Paschi'nin dünyanın bugüne kadar gelebilen en eski bankası olduğu söyleniyor.

Banka, piyasadaki milyarlarca euroluk riskli kredisi nedeniyle AB'nin geçen Temmuz'da yaptığı stres testinden geçememişti.

Banka yetkilileri gelecek Nisan ayı itibariyle bankada para kalmayacağını söylemişti.