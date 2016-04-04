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Spor

İtalya Milli Takımı hocası Antonio Conte, Chelsea'nin başına geçti

Mourinho'dan sonra takımın başına geçen Guus Hiddink sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı

04 Nisan 2016 18:15

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Antonio Conte, İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Chelsea ile anlaştı. 46 yaşındaki İtalyan hoca, Euro 2016 sonrası takımın başına geçecek. 

Chelsea ile 3 yıllığına anlaşan Conte, Stamford Bridge'de resmi sözleşmeyi imzalayarak yeni sezonda Maviler'in başına geçecek. Conte, yaptığı ilk değerlendirmede,  

"Son şampiyon" unvanıyla başladığı sezonda işler kötü gidince Jose Mourinho'yla yollarını ayıran Chelsea'de takımın başına geçen Guus Hiddink, sezon sonu görevden ayrılacağını açıklamıştı.

Conte'den önce Chelsea'yi 4 İtalyan teknik direktör yönetmişti. Bu isimler; Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti and Roberto Di Matteo.

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