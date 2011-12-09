T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İtalya Merkez Bankası Başkanından ek önlem çağrısı ROMA (A.A)

09 Aralık 2011 15:49

-İtalya Merkez Bankası Başkanından ek önlem çağrısı  ROMA (A.A) - 09.12.2011 - İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, yeni hükümetin kabul ettiği tasarruf ve büyüme önlemlerinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Visco, Başbakan Mario Monti hükümetinin 30 milyar avroluk önlemler paketinin ''gerekli ve acil'' olduğunu, bir sonraki adımın, ek büyümeyi, şirketleri daha rekabetçi hale getirmeyi ve daha fazla istihdam yaratmayı sağlayacak önlemleri gerektireceğini ifade etti. Merkez Bankası Başkanı Visco, ülkenin artan borçlanma maliyetlerinin büyümeye zarar vereceğine işaret etti. İtalya hükümeti, gelecek yıl yüzde 0,5 daralmasını beklediği ekonominin, 2013 yılında ise büyümeyeceğini tahmin ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24