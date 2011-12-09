-İtalya Merkez Bankası Başkanından ek önlem çağrısı ROMA (A.A) - 09.12.2011 - İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, yeni hükümetin kabul ettiği tasarruf ve büyüme önlemlerinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Visco, Başbakan Mario Monti hükümetinin 30 milyar avroluk önlemler paketinin ''gerekli ve acil'' olduğunu, bir sonraki adımın, ek büyümeyi, şirketleri daha rekabetçi hale getirmeyi ve daha fazla istihdam yaratmayı sağlayacak önlemleri gerektireceğini ifade etti. Merkez Bankası Başkanı Visco, ülkenin artan borçlanma maliyetlerinin büyümeye zarar vereceğine işaret etti. İtalya hükümeti, gelecek yıl yüzde 0,5 daralmasını beklediği ekonominin, 2013 yılında ise büyümeyeceğini tahmin ediyor.